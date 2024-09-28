Ла Лига сделала заявление после травли Винисиуса от болельщиков «Атлетико»

Ла Лига вышла с официальным заявлением и требованием ареста зачинщиков акции травли игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Ла Лига сообщает, что продолжит официально осуждать и требовать немедленного ареста зачинщиков кампании ненависти, направленной на пропаганду расистских действий. Эта кампания представляет собой преступление разжигания ненависти, чётко определённое в Уголовном кодексе.

Ла Лига решительно осуждает эти действия, которые прямо или косвенно поощряют, пропагандируют и разжигают ненависть к конкретному человеку, в данном случае Винисиусу, по причине его расовой принадлежности.

Ла Лига ни при каких обстоятельствах не потерпит подобного поведения. Эти действия не только наносят ущерб имиджу спорта и нашей страны, но и представляют собой прямую угрозу благополучию всех болельщиков», – приводит заявление лиги издание As.

Напомним, ранее стало известно, что ультрас «Атлетико» намерены прийти в масках на матч с «Реалом», чтобы оскорблять Винисиуса.