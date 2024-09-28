Тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 10‑го тура РПЛ, который начнётся сегодня в 16:30 мск.

— Хороший матч. Ожидается большое число болельщиков. Для нас важно показать хороший футбол, победить. И поступательно двигаться вперёд.

— «Спартак» больше всех владеет мячом в нашем чемпионате в среднем за матч. Как будете строить игру?

— Это не самый главный показатель. Можно владеть территорией, но не инициативой. Мы акцентируем внимание на принципах игры своей команды и соперника. Посмотрим, как это удастся реализовать в матче, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».