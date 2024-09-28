Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Тренер «Локомотива» Галактионов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 10‑го тура РПЛ, который начнётся сегодня в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

— Хороший матч. Ожидается большое число болельщиков. Для нас важно показать хороший футбол, победить. И поступательно двигаться вперёд.

— «Спартак» больше всех владеет мячом в нашем чемпионате в среднем за матч. Как будете строить игру?
— Это не самый главный показатель. Можно владеть территорией, но не инициативой. Мы акцентируем внимание на принципах игры своей команды и соперника. Посмотрим, как это удастся реализовать в матче, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Батраков vs Барко. Кто лучше — суперталант «Локомотива» или новая звезда «Спартака»?
Батраков vs Барко. Кто лучше — суперталант «Локомотива» или новая звезда «Спартака»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android