«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл» в матче 6-го тура АПЛ

Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. На 58-й минуте крайний нападающий хозяев Энтони Гордон восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. «Ньюкасл» заработал 11 очков и располагается на пятой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: