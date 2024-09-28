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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл» в матче 6-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл» в матче 6-го тура АПЛ
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Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 35'     1:1 Гордон – 58'    

На 35-й минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол. На 58-й минуте крайний нападающий хозяев Энтони Гордон восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. «Ньюкасл» заработал 11 очков и располагается на пятой строчке.

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