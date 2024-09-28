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Файзуллаев — о победе в матче с «Ахматом»: очень ждал первого гола в сезоне

Файзуллаев — о победе в матче с «Ахматом»: очень ждал первого гола в сезоне
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что не касался мяча в моменте с третьим голом красно-синих (50-я минута) в игре 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0). Ранее, на 10-й минуте 20-летний футболист открыл счёт во встрече.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19'     2:0 Келлвен – 42'     3:0 Тодорович – 50'    

«Я не коснулся мяча в моменте с третьим голом, Тодорович срезал мяч в свои ворота. Я очень ждал своего первого мяча в сезоне. После третьего гола всё равно немного расслабились. Хорошо, что футбол нас не наказал, а «Ахмат» не смог нам забить», — сказал Файзуллаев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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