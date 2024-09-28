Файзуллаев — о победе в матче с «Ахматом»: очень ждал первого гола в сезоне

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что не касался мяча в моменте с третьим голом красно-синих (50-я минута) в игре 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0). Ранее, на 10-й минуте 20-летний футболист открыл счёт во встрече.

«Я не коснулся мяча в моменте с третьим голом, Тодорович срезал мяч в свои ворота. Я очень ждал своего первого мяча в сезоне. После третьего гола всё равно немного расслабились. Хорошо, что футбол нас не наказал, а «Ахмат» не смог нам забить», — сказал Файзуллаев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме Николич: мы видим, как сильно в последних играх прибавили Файзуллаев и Жемалетдинов

Сколько стоят молодые футболисты: