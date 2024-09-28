Тренер «Спартака» Станкович сообщил, что игрок его команды получил очень серьёзную травму

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина получил очень серьёзную травму. Об этом заявил главный тренер красно‑белых Деян Станкович.
«У Медины очень серьёзная травма, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Медина провёл во всех турнирах 10 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Ранее стало известно, что Медина не попал в заявку команды на матч 10-го тура РПЛ.
Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.