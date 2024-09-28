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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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Тренер «Спартака» Станкович сообщил, что игрок его команды получил очень серьёзную травму

Тренер «Спартака» Станкович сообщил, что игрок его команды получил очень серьёзную травму
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина получил очень серьёзную травму. Об этом заявил главный тренер красно‑белых Деян Станкович.

«У Медины очень серьёзная травма, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Медина провёл во всех турнирах 10 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее стало известно, что Медина не попал в заявку команды на матч 10-го тура РПЛ.

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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