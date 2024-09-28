Вратарь «Ахмата» Шелия: выход из ситуации — выиграть, тогда всё наладится

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о поражении от московского ЦСКА.

— Со «Спартаком» вы играли в оборонительный футбол. Сегодня был другой план?

— Со «Спартаком» был другой тренер: разные требования и разный стиль игры. «Спартак» и ЦСКА — это в целом разные команды. ЦСКА может дать пространство, чтобы быстро убежать.

Выход из текущей ситуации — выиграть одну игру. Тогда всё наладится, — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.