Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин рассказал о своих суевериях перед матчами

Руслан Нигматуллин рассказал о своих суевериях перед матчами
Комментарии

Трёхкратный чемпион России и экс-голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился, какие суеверия он соблюдал во время своей игровой карьеры. Он назвал несколько примет, в которые верил перед матчами.

«Перчатки с левой руки надевал. На поле выходил с правой ноги. Если, например, проиграли, менял полотенце, которое брал, менял перчатки. Они переходили в тренировочный режим. Такой роскоши, как сейчас, не было, чтобы выкинуть их. Слушал определённую музыку. Я тогда в наушниках любил слушать рок-баллады. Scorpions, например», — рассказал Нигматуллин на шоу «Локомотив LIVE» от «РБ Спорт».

Напомним, Руслан Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.

Материалы по теме
«Всё, связанное с красно-белым, вызывает аллергию». Нигматуллин — об отстранении Помазуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android