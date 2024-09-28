Руслан Нигматуллин рассказал о своих суевериях перед матчами

Трёхкратный чемпион России и экс-голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился, какие суеверия он соблюдал во время своей игровой карьеры. Он назвал несколько примет, в которые верил перед матчами.

«Перчатки с левой руки надевал. На поле выходил с правой ноги. Если, например, проиграли, менял полотенце, которое брал, менял перчатки. Они переходили в тренировочный режим. Такой роскоши, как сейчас, не было, чтобы выкинуть их. Слушал определённую музыку. Я тогда в наушниках любил слушать рок-баллады. Scorpions, например», — рассказал Нигматуллин на шоу «Локомотив LIVE» от «РБ Спорт».

Напомним, Руслан Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.