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«Ростов» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 20:00

«Ростов» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Акрон» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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