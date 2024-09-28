Аршавин назвал футболиста, от которого зависит игра «Спартака»

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что игра московского «Спартака» зависима от действий полузащитника Эсекьеля Барко.

— Возникают разговоры, что игра «Спартака» очень сильно зависит от Барко. Это так?

— На мой взгляд, да. «Спартак» проиграл «Оренбургу», а потом уже был Барко с «Химками», всё изменилось. Он забил. С Махачкалой игра ему чуть не удалась, и у команды были проблемы с моментами. То есть очень большая зависимость. И он многое изменил для «Спартака». Угальде при таком Барко выглядит по‑другому, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Эсекьель Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля 2024 года за € 14 млн. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2024/2025 Барко провёл за московский клуб 10 матчей во всех турнирах. Он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.