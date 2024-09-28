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Круговой: в ЦСКА Файзуллаев ставит свою статистику на второе место

Круговой: в ЦСКА Файзуллаев ставит свою статистику на второе место
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Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о важности атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева для красно-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19'     2:0 Келлвен – 42'     3:0 Тодорович – 50'    

«Первый гол всё решил в плане того, что мы раскочегарились. Думаю, Аббоса не особо волновало, что он не забивал. Он очень много делает для команды. Рано или поздно всё равно пришёл бы момент, и он его реализовал. Статистику своих передач и голов он ставит на второе место, первое — командные действия», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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