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Данил Круговой: у Гуарирапы нет проблем в ЦСКА, не надо волноваться

Данил Круговой: у Гуарирапы нет проблем в ЦСКА, не надо волноваться
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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об игре новичка команды Сауля Гуарирапы.

— Чего не хватает Гуарирапе?
— С сыгранностью с партнёрами у Гуарирапы проблем нет. У него же были неплохие моменты, когда я ему навешивал и он бил головой. Просто сегодня не повезло — повезёт в следующий раз. Не надо волноваться, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». В составе сочинцев футболист успел провести 10 официальных матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной передачей. В минувшее трансферное окно он перешёл в ЦСКА и пока не забивал за армейцев.

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