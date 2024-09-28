Данил Круговой отреагировал на трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о подписании красно-синими контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Не могу сказать за реакцию команды, но скажу за себя. Конечно, приезжает большой человек с большим опытом: играл в «Ювентусе» и «Барселоне». Он поможет нам 100%. Говорят, что 34 года, но любому мастеру возраст не помеха. В FIFA за него не играл, в Ultimate Team не выпадал (смеётся)», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Красно-синие подписали контракт с боснийским футболистом до конца нынешнего сезона с возможностью его пролонгации ещё на год. Последним клубом 34-летнего полузащитника была «Шарджа» из ОАЭ, за которую он выступал с 2022 по лето 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет € 3 млн.

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