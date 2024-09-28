Круговой рассказал, с чем связана травма Жемалетдинова, полученная в игре ЦСКА с «Ахматом»
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Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением, чем обусловлена травма полузащитника красно-синих Рифата Жемалетдинова, полученная им на четвёртой минуте матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», в котором московский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19' 2:0 Келлвен – 42' 3:0 Тодорович – 50'
«Не могу сказать, что именно случилось с Рифатом. Обследование покажет. Повреждение связано с тем, что поле не полили. Неприятно на второй минуте потерять важного игрока. Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, как можно скорее вернётся», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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