Круговой рассказал, с чем связана травма Жемалетдинова, полученная в игре ЦСКА с «Ахматом»

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением, чем обусловлена травма полузащитника красно-синих Рифата Жемалетдинова, полученная им на четвёртой минуте матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», в котором московский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0.

«Не могу сказать, что именно случилось с Рифатом. Обследование покажет. Повреждение связано с тем, что поле не полили. Неприятно на второй минуте потерять важного игрока. Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, как можно скорее вернётся», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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