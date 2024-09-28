Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич отреагировал на победу над «Ахматом» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.

— Всем ли вы довольны по итогам матча с «Ахматом»?

— Доволен не всем. Да, мы забили три мяча, но у нас была ещё куча подходов к воротам соперника. Недоволен последними 20 минутами матча. Видимо, команда сильно расслабилась и стала терять много мячей. 3:0 — это хороший результат. У ЦСКА хорошая разница мячей в сезоне, но если сравнивать их с количеством очков, то это отношение будет не в нашу пользу. Главное, что мы набрали три очка. У нас снова по календарю матчи через два дня на третий. Впереди выездная игра в Нижнем Новгороде, надо серьёзно подготовить команду и брать три очка, чтобы убить интригу в нашей группе Кубка России, а потом нам предстоит подготовка к матчу с «Динамо». Мне кажется, ЦСКА показывает хороший футбол и прогрессирует с каждым туром, но нам ещё есть над чем работать, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».