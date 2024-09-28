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Арбитр Федотов оценил решение судьи назначить пенальти «Локомотиву» в дерби со «Спартаком»

Арбитр Федотов оценил решение судьи назначить пенальти «Локомотиву» в дерби со «Спартаком»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». На момент написания новости идёт 31-я минута, счёт 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Игрок «Локомотива» выставил ногу вправо, Бонгонда хотел пробить – и ему попали по ноге. Это фол по неосторожности, но с одного повтора – с центральной камеры, видно, что касание было. Безбородов принял это решение с паузой, потому что была вероятность, что «Спартак» забьёт сразу. Решение назначить пенальти в ворота «Локо» верное, а вопросы тут стоит задавать тем, кто занимается съёмкой матча», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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