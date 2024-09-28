Арбитр Федотов оценил решение судьи назначить пенальти «Локомотиву» в дерби со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». На момент написания новости идёт 31-я минута, счёт 1:1.

«Игрок «Локомотива» выставил ногу вправо, Бонгонда хотел пробить – и ему попали по ноге. Это фол по неосторожности, но с одного повтора – с центральной камеры, видно, что касание было. Безбородов принял это решение с паузой, потому что была вероятность, что «Спартак» забьёт сразу. Решение назначить пенальти в ворота «Локо» верное, а вопросы тут стоит задавать тем, кто занимается съёмкой матча», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.