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Защитник ЦСКА Роша: Гуарирапе надо просто работать, а гол рано или поздно случится

Защитник ЦСКА Роша: Гуарирапе надо просто работать, а гол рано или поздно случится
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением об игре нападающего армейцев Сауля Гуарирапы.

«Гуарирапа — хороший игрок. Он потихоньку будет приобретать уверенность. Как только ему удастся забить первый гол, его прорвёт и голы будут забиваться естественным образом. Просто надо работать, а гол рано или поздно случится», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Гуарирапа перешёл этим летом в ЦСКА на правах аренды из «Сочи». Футболист сыграл четыре матча за новый клуб, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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