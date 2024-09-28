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Роша: Пьянич очень сильно поможет ЦСКА — он оставил след в истории футбола

Роша: Пьянич очень сильно поможет ЦСКА — он оставил след в истории футбола
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в армейский клуб.

«Пьянич — великолепный игрок. Он очень сильно нам поможет. Надеемся, что он сможет влиться в коллектив как можно быстрее. В физическом плане он в хорошем состоянии. Дальше вопросы к тренеру.

Мы поприветствовали друг друга, он сейчас был в раздевалке с командой. Большая честь для нас иметь его в расположении нашей команды. Без сомнений, он очень сильно нам поможет. Мы знаем его послужной список. Прекрасно отдаём себе отчёт в следе, который он оставил в истории футбола. Знаем его качества и сильные стороны», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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