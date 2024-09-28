Защитник ЦСКА Роша высказался о прогрессе Матвея Кисляка

Бразильский центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о прогрессе 19-летнего полузащитника красно-синих Матвея Кисляка.

«Кисляк — молодой и талантливый игрок. Он сильно нам помогает, уверенный в игре. Нельзя стабилизироваться, нужно продолжать стараться расти и увеличивать свою отдачу и производительность в каждой игре», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Матвей Кисляк является воспитанником академии московского ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах красно-синих во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.