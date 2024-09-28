Защитник ЦСКА Роша: нам удаётся воплощать в жизнь то, что мы тренируем

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о прогрессе столичного клуба.

«Нам удаётся воплощать в жизнь то, что мы тренируем. Сейчас нужно держать набранный ход, потому что во вторник нас ожидает следующий матч. Мы контролировали ход игры с «Ахматом». Прекрасно знаем, что они обладают определённым качеством, но сейчас мы воплотили в жизнь свою игру», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 10 сыгранных матчей ЦСКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Ближайшую встречу армейцы проведут с «Пари НН» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Игра начнётся во вторник, 1 октября, в 20:45 мск.