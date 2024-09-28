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Симеоне: «Реал» ещё ищет игрока, способного заменить Крооса и дать команде спокойствие

Симеоне: «Реал» ещё ищет игрока, способного заменить Крооса и дать команде спокойствие
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о потере «Реалом» экс-полузащитника Тони Крооса, завершившего карьеру, в преддверии очного матча 8-го тура испанской Примеры, который состоится в воскресенье, 29 сентября.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» потерял такого важного игрока, как Тони Кроос, которым восхищаются все тренеры и который необходим любой команде. Я думаю, они ищут игрока, который сможет дать им спокойствие, необходимое для того, чтобы максимально использовать свою атакующую мощь. Мы привлекли новых игроков, но они ничего не изменят, будет ли играть Модрич или Гюлер», — приводит слова Симеоне Sport.es

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