Симеоне — о противостоянии с «Реалом»: с момента моего прихода в «Атлетико» всё изменилось

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о противостоянии с «Реалом» в преддверии очного матча в 8-м туре испанской Примеры, который состоится в воскресенье, 29 сентября.

«Противостояние с «Реалом» стало более сбалансированным? С момента моего прихода и до сегодняшнего дня всё сильно изменилось. Это область, которая улучшилась, и благодаря этому клуб растёт, а команда соответствует стандартам. Мы должны принять этот рост», — приводит слова Симеоне Sport.es

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.