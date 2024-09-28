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Симеоне — о противостоянии с «Реалом»: с момента моего прихода в «Атлетико» всё изменилось

Симеоне — о противостоянии с «Реалом»: с момента моего прихода в «Атлетико» всё изменилось
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о противостоянии с «Реалом» в преддверии очного матча в 8-м туре испанской Примеры, который состоится в воскресенье, 29 сентября.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Противостояние с «Реалом» стало более сбалансированным? С момента моего прихода и до сегодняшнего дня всё сильно изменилось. Это область, которая улучшилась, и благодаря этому клуб растёт, а команда соответствует стандартам. Мы должны принять этот рост», — приводит слова Симеоне Sport.es

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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