Владимир Кузьмичёв: думаю, зимой трансфер Алексея Батракова невозможен

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о перспективах хавбека красно-зелёных Алексея Батракова.

«Что касается мыслей Лёши – они на сегодняшний день абсолютно связаны с «Локомотивом», потому что он понимает, что клуб дал ему образование. Своей игрой в ближайшей перспективе Алексей должен отблагодарить его.

Трансфер зимой? Думаю, что это невозможно, исходя из позиции Батракова. Для него «Локомотив» – клуб, который дал ему возможность выйти на нынешний уровень», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.