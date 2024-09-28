Коул Палмер оформил хет-трик за 10 минут в матче с «Брайтоном»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил три мяча за 10 минут в матче 6-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». На момент написания новости счёт в игре — 3:2.

Свой первый мяч в этой игре Палмер забил на 21-й минуте матча, сравняв счёт. На 28-й минуте Палмер оформил дубль, реализовав пенальти. На 31-й минуте Палмер отметился голом в третий раз.

Действующее трудовое соглашение Палмера с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

На данный момент «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.