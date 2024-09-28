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Коул Палмер оформил хет-трик за 10 минут в матче с «Брайтоном»

Коул Палмер оформил хет-трик за 10 минут в матче с «Брайтоном»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил три мяча за 10 минут в матче 6-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». На момент написания новости счёт в игре — 3:2.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Рюттер – 7'     1:1 Палмер – 21'     2:1 Палмер – 28'     3:1 Палмер – 31'     3:2 Балеба – 34'     4:2 Палмер – 41'    

Свой первый мяч в этой игре Палмер забил на 21-й минуте матча, сравняв счёт. На 28-й минуте Палмер оформил дубль, реализовав пенальти. На 31-й минуте Палмер отметился голом в третий раз.

Действующее трудовое соглашение Палмера с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

На данный момент «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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