Тренер «Ахмата» Ташуев: матч с ЦСКА проиграли по делу

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:3).

«Получилось сыграть первые 15 минут согласно той структуре, тактике и плану на этот матч: мы хотели играть агрессивно, лишать соперника пространства, и до первого пропущенного гола это получалось. Пропущенный мяч почему-то очень сильно нас расстроил. До сих пор не понимаем, почему команда вдруг встала – первый гол оставил нас в состоянии нокдауна. Во втором тайме допустили ещё одну ошибку – и матч проигран. Мы ехали сюда за тремя очками. Настраивали ребят, исходя из хорошего матча с «Крыльями Советов», выиграть эту игру. Мы пока только знакомимся с командой, тренировочных дней очень мало, а матчи идут один за другим. Наверное, восстановление многих травмированных игроков, которых нужно подвести по чуть-чуть, сильно сказывается. Анализ мы проведём. Матч проиграли по делу.

Как у тренера, принявшего команду, у меня всё больше вырисовывается картина по личностям, состоянию футболистов. После игры достаточно жёстко поговорили с ребятами о том, что нужно в первую очередь уважать и любить себя. У нас теперь три дня до кубковой игры с «Краснодаром», после которой двое суток до матча чемпионата с «Рубином» в Казани. У нас сложнейший график. Будем искать ресурсы и способ исправления ситуации», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».