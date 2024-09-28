Коул Палмер — первый игрок в истории АПЛ, оформивший покер в первом тайме

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил четыре мяча за первый тайм матча 6-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». На момент написания новости счёт в игре — 4:2. Таким образом, Палмер стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим четыре гола до перерыва в одном матче, сообщает Opta Sport.

Свой первый мяч в этой игре Палмер забил на 21-й минуте, сравняв счёт. На 28-й минуте Палмер оформил дубль, реализовав пенальти. На 31-й минуте Палмер отметился голом в третий раз прямым ударом со штрафного. Свой четвёртый мяч Коул забил на 41-й минуте.

Действующее трудовое соглашение Палмера с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.