Главный тренер ЦСКА Николич: мне важны матчи без пропущенных мячей

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0).

— Хочу поздравить команду с тремя очками. Как и всегда, большое спасибо говорю болельщикам, которые сегодня пришли на стадион. Это очень важно для нас.

Сегодня победа наша, а уже через два дня играем в Кубке. Конечно, произойдёт небольшая ротация — но мы едем побеждать, так что посмотрим, что будет. Надо перекрыть интригу с выходом из группы. Также хочу отметить, что виден прогресс команды с каждым матчем, игра становится всё лучше и лучше. Последние 20 минут мне не очень понравились, так как команда слегка расслабилась и начала терять мяч. Мне важны сухие матчи, и сейчас по показателю разницы забитых и пропущенных мячей мы вторые в лиге.

— Вы сказали о прогрессе команды и футболистов. Как можете оценить игру Сауля Гуарирапы сегодня?

— Я не обсуждаю своих футболистов публично: они мои, я их люблю, с ними надо говорить отдельно. Сауль — молодой отличный футболист, надо работать с ним и дальше. У нас три очка, и это главное, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.