Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о потере очков в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Я сказал Эдди Хау, как я восхищаюсь им и тем, как они подошли к игре, в высоком прессинге, так прямо. Это такая сложная команда. Признаю, что нам бы хотелось победить, мы сыграли вничью, они тоже этого заслуживают, и мы оба забираем по одному очку.

«Ньюкаслу» в прошлом сезоне пришлось нелегко по одной причине: много травм. В остальном эта команда выступает очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы Citi Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. «Ньюкасл» заработал 11 очков и располагается на пятой строчке.