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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о потере очков в матче с «Ньюкаслом»

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о потере очков в матче с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 35'     1:1 Гордон – 58'    

«Я сказал Эдди Хау, как я восхищаюсь им и тем, как они подошли к игре, в высоком прессинге, так прямо. Это такая сложная команда. Признаю, что нам бы хотелось победить, мы сыграли вничью, они тоже этого заслуживают, и мы оба забираем по одному очку.

«Ньюкаслу» в прошлом сезоне пришлось нелегко по одной причине: много травм. В остальном эта команда выступает очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы Citi Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. «Ньюкасл» заработал 11 очков и располагается на пятой строчке.

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