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Хосеп Гвардиола высказался об игре «Манчестер Сити» без Родри

Хосеп Гвардиола высказался об игре «Манчестер Сити» без Родри
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отсутствии полузащитника Родри, получившего серьёзную травму колена, после матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 35'     1:1 Гордон – 58'    

«Ребята, я вам скажу, и знаю, что вы будете меня постоянно спрашивать. Конечно, нам будет не хватать Родри! Поэтому я сужу, как [Матео] Ковачич, Рико [Льюис] и Бернарду [Силва], а также вингеры с Джеком [Грилишем], как мы сыграли. И это было исключительно! Я должен найти решения! Мы найдём решения! Я бы хотел, чтобы Родри был здесь, и Оскар Бобб был здесь, и Кевин [Де Брёйне] был здесь, и [Натан] Аке. Мне бы очень хотелось этого!

Но мы имеет то, что имеем, потому что уже 10 лет футболисты играют по 60, 70 игр и ещё сборные. И иногда такое случается. Нам приходится адаптироваться. И мы очень хорошо адаптировались против сильной команды, и отлично узнаю свою команду», — приводит слова Гвардиолы Citi Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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