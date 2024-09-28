Хосеп Гвардиола высказался об игре «Манчестер Сити» без Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отсутствии полузащитника Родри, получившего серьёзную травму колена, после матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Ребята, я вам скажу, и знаю, что вы будете меня постоянно спрашивать. Конечно, нам будет не хватать Родри! Поэтому я сужу, как [Матео] Ковачич, Рико [Льюис] и Бернарду [Силва], а также вингеры с Джеком [Грилишем], как мы сыграли. И это было исключительно! Я должен найти решения! Мы найдём решения! Я бы хотел, чтобы Родри был здесь, и Оскар Бобб был здесь, и Кевин [Де Брёйне] был здесь, и [Натан] Аке. Мне бы очень хотелось этого!

Но мы имеет то, что имеем, потому что уже 10 лет футболисты играют по 60, 70 игр и ещё сборные. И иногда такое случается. Нам приходится адаптироваться. И мы очень хорошо адаптировались против сильной команды, и отлично узнаю свою команду», — приводит слова Гвардиолы Citi Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).