Помощник Деяна Станковича получил прямую красную карточку в дерби «Локомотив» — «Спартак»

Ненад Сакич, который является помощником главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, был удалён с поля во втором тайме матча 10-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче — 3:1 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.