Марко Николич рассказал, чьей идеей было пригласить Миралема Пьянича в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, как принималось решение по трансферу Миралема Пьянича в столичный клуб. Напомним, армейцы объявили о переходе боснийского полузащитника 26 сентября.

— Перед началом матча клуб представил Миралема Пьянича. Чьей идеей было пригласить его в ПФК ЦСКА?

— Миралем с нами, и, кажется, футболиста такого уровня не нужно обсуждать как-то специально. Посмотрим, в каком он состоянии сейчас, насколько быстро адаптируется. В клубе мы работаем коллективно, кандидатуры футболистов обсуждаем все вместе. Так же мы согласовывали и Пьянича, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.