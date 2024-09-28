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Марко Николич рассказал, чьей идеей было пригласить Миралема Пьянича в ЦСКА

Марко Николич рассказал, чьей идеей было пригласить Миралема Пьянича в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, как принималось решение по трансферу Миралема Пьянича в столичный клуб. Напомним, армейцы объявили о переходе боснийского полузащитника 26 сентября.

— Перед началом матча клуб представил Миралема Пьянича. Чьей идеей было пригласить его в ПФК ЦСКА?
— Миралем с нами, и, кажется, футболиста такого уровня не нужно обсуждать как-то специально. Посмотрим, в каком он состоянии сейчас, насколько быстро адаптируется. В клубе мы работаем коллективно, кандидатуры футболистов обсуждаем все вместе. Так же мы согласовывали и Пьянича, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

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