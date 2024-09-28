«Арсенал» вырвал победу в концовке матча 6-го тура АПЛ с «Лестером»

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Первый гол в матче был забит на 20-й минуте. Отличился нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. На 45+1-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». На 47-й минуте защитник «Лестера» Джеймс Джастин отыграл один мяч, а на 63-й минуте Джастин оформил дубль. Победу лондонцам принёс Троссард, забивший свой второй гол на 90+4-й минуте. На 90+10-й минуте Кай Хаверц забил четвёртый мяч в ворота «лис».

После этой игры в активе «Арсенала» стало 14 очков. «Канониры» находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с тремя очками расположился на 16-й строчке.