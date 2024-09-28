«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» сыграл вничью с «Брентфордом»

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте защитник Марк Гехи вывел гостей вперёд. На 47-й минуте игрок «Эвертона» Дуайт Макнил сравнял счёт, а на 54-й минуте оформил дубль.

В параллельном матче встречались «Брентфорд» и «Вест Хэм». Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе хозяев отличился Брайан Мбемо, а у гостей забил Томаш Соучек.

Ещё в одном матче встречались «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». «Дачники» одержали минимальную победу благодаря автоголу форварда Рауля Хименеса.