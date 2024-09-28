«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» сыграл вничью с «Брентфордом»
Поделиться
Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Гехи – 10' 1:1 Макнил – 47' 2:1 Макнил – 54'
На 10-й минуте защитник Марк Гехи вывел гостей вперёд. На 47-й минуте игрок «Эвертона» Дуайт Макнил сравнял счёт, а на 54-й минуте оформил дубль.
В параллельном матче встречались «Брентфорд» и «Вест Хэм». Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе хозяев отличился Брайан Мбемо, а у гостей забил Томаш Соучек.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мбемо – 1' 1:1 Соучек – 54'
Ещё в одном матче встречались «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». «Дачники» одержали минимальную победу благодаря автоголу форварда Рауля Хименеса.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Хименес – 51'
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:28
-
19:16
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
19:03
-
19:01
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:47
-
18:46
-
18:43
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:17
-
18:13
-
18:08