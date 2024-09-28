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«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» сыграл вничью с «Брентфордом»

«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» сыграл вничью с «Брентфордом»
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Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Гехи – 10'     1:1 Макнил – 47'     2:1 Макнил – 54'    

На 10-й минуте защитник Марк Гехи вывел гостей вперёд. На 47-й минуте игрок «Эвертона» Дуайт Макнил сравнял счёт, а на 54-й минуте оформил дубль.

В параллельном матче встречались «Брентфорд» и «Вест Хэм». Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе хозяев отличился Брайан Мбемо, а у гостей забил Томаш Соучек.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мбемо – 1'     1:1 Соучек – 54'    

Ещё в одном матче встречались «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». «Дачники» одержали минимальную победу благодаря автоголу форварда Рауля Хименеса.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Хименес – 51'    
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