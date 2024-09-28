Прервалась 14-матчевая серия «Спартака» без поражений в московских дерби

В игре 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» прервалась 14-матчевая серия красно-белых без поражений в московских дерби. Серия «Спартака» без поражений во встречах с соперниками из Москвы составляла 14 матчей.

Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал уверенную победу со счётом 3:1.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на шестой строчке.