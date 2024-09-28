Прервалась 14-матчевая серия «Спартака» без поражений в московских дерби
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В игре 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» прервалась 14-матчевая серия красно-белых без поражений в московских дерби. Серия «Спартака» без поражений во встречах с соперниками из Москвы составляла 14 матчей.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7' 1:1 Барко – 16' 2:1 Самошников – 36' 3:1 Воробьёв – 58'
Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал уверенную победу со счётом 3:1.
После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на шестой строчке.
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