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Видеообзор разгромной победы ЦСКА над «Ахматом» в матче 10-го тура РПЛ

Видеообзор разгромной победы ЦСКА над «Ахматом» в матче 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором ЦСКА принимал «Ахмат» на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Файзуллаев – 19'     2:0 Келлвен – 42'     3:0 Тодорович – 50'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

На 19-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 42-й минуте защитник хозяев Келлвен укрепил их преимущество. На 50-й минуте гол в свои ворота забил защитник гостей Дарко Тодорович.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 10 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 24 очка за 10 игр.

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