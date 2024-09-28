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ЦСКА обыграл «Рубин» в матче женской Суперлиги

ЦСКА обыграл «Рубин» в матче женской Суперлиги
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Закончился матч 21-го тура женской Суперлиги, в котором встречались ЦСКА и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Любовь Тарбеева. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 21-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Чавич – 44'    

Единственный гол в игре забила полузащитница ЦСКА Мина Чавич. В матче было показано три жёлтых карточки.

После этой победы ЦСКА набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги, уступая идущему на первом месте «Зениту» лишь по дополнительным показателям. «Рубин» находится на последнем, 13-м месте с двумя очками.

Турнирная таблица женской Суперлиги
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