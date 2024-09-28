«Спартак» прервал серию из восьми матчей без поражений в РПЛ

В игре 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» прервалась серия из восьми матчей красно-белых без поражений в чемпионате страны. Последний раз в РПЛ подопечные Деяна Станковича проигрывали «Оренбургу» (0:2) в матче 1-го тура.

Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал уверенную победу в матче со счётом 3:1.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на шестой строчке.