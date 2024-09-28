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«Спартак» прервал серию из восьми матчей без поражений в РПЛ

«Спартак» прервал серию из восьми матчей без поражений в РПЛ
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В игре 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» прервалась серия из восьми матчей красно-белых без поражений в чемпионате страны. Последний раз в РПЛ подопечные Деяна Станковича проигрывали «Оренбургу» (0:2) в матче 1-го тура.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал уверенную победу в матче со счётом 3:1.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на шестой строчке.

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