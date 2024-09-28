«Локомотив» обыграл «Спартак» впервые за 2,5 года

«Локомотив» победил «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ со счётом 3:1. Таким образом, красно-зелёные обыграли «Спартак» впервые за 2,5 года.

До этого матча последний раз «Локомотив» выигрывал у «Спартака» 2 апреля 2022 года в матче 23-го тура сезона-2021/2022 со счётом 1:0. Победный гол был на счету Вильсона Изидора.

На седьмой минуте прошедшего матча хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.