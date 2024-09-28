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«Ростов» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Ростов» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Игнатов, Сако, Сутормин, Глебов, Щетинин, Саравия, Голенков, Роналдо.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Беншимол.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Акрон» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.

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