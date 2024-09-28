Деян Станкович прокомментировал решения по составу «Спартака» в игре с «Локо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал своё решение по составу красно-белых на игру с «Локомотивом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Умяров не тренировался почти всю неделю. Было неправильно выпускать его. Литвинов много играет, мне он нравится как игрок. У него есть потенциал. Поставили его в центре поля, исходя из того, что видели на неделе», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» после 10 сыгранных матчей чемпионата России заработал 16 очков и располагается на шестой строчке. В следующем туре красно-белые встретятся с «Ростовом». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 19:00 мск.