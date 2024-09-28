Дмитрий Баринов отреагировал на победу «Локомотива» над «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о победе в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» со счётом 3:1.

«Поздравляю наших болельщиков. Добавить мне больше нечего. В конце сезона посмотрим, за что может бороться «Локомотив». Пока мы идём от игры к игре», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.