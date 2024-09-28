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Батраков: не буду загадывать о чемпионстве «Локомотива», все об этом говорят

Батраков: не буду загадывать о чемпионстве «Локомотива», все об этом говорят
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о шансах железнодорожников на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не буду загадывать о чемпионстве. Все говорят об этом. Но мы двигаемся от матча к матчу. Мне кажется, за счёт коллектива и духа мы на всё способны», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Локомотив» набрал 24 очка в 10 матчах нынешнего сезона и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 13 встречах железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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