Батраков: стараюсь не следить за голевыми передачами, а помогать «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своей результативности после матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Хочу поблагодарить всю команду. Победа в дерби всегда значима для наших болельщиков. Стараюсь не следить за голевыми передачами, а помогать команде побеждать. Мы — единое целое», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл 10 матчей, в которых оформил 13 результативных действий (семь мячей и шесть передач).

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.