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Батраков: стараюсь не следить за голевыми передачами, а помогать «Локомотиву»

Батраков: стараюсь не следить за голевыми передачами, а помогать «Локомотиву»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своей результативности после матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Хочу поблагодарить всю команду. Победа в дерби всегда значима для наших болельщиков. Стараюсь не следить за голевыми передачами, а помогать команде побеждать. Мы — единое целое», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл 10 матчей, в которых оформил 13 результативных действий (семь мячей и шесть передач).

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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