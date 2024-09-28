Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович: я аплодировал Галактионову, он выиграл тренерскую дуэль

Станкович: я аплодировал Галактионову, он выиграл тренерскую дуэль
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос об аплодисментах в сторону Михаила Галактионова, который возглавляет столичный «Локомотив». Сегодня, 28 сентября, красно-белые проиграли железнодорожникам со счётом 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Мои аплодисменты Галактионову? Он выиграл тренерскую дуэль, я сделал это искренне. Галактионов прекрасно использует качества своих игроков, их сильные стороны. Только лестные слова ему. У нас тоже был момент в первом тайме, чтобы уйти на перерыв при счёте 2:2, но Шамар не забил.

Мы продолжим работу, чтобы прибавлять. Мы хорошо доходили до финальной трети, но не хватало паса, мы мало навешивали и мало били по воротам. А «Локомотиву» и тренеру только комплименты», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Деян Станкович прокомментировал решения по составу «Спартака» в игре с «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android