Станкович: я аплодировал Галактионову, он выиграл тренерскую дуэль

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос об аплодисментах в сторону Михаила Галактионова, который возглавляет столичный «Локомотив». Сегодня, 28 сентября, красно-белые проиграли железнодорожникам со счётом 1:3.

«Мои аплодисменты Галактионову? Он выиграл тренерскую дуэль, я сделал это искренне. Галактионов прекрасно использует качества своих игроков, их сильные стороны. Только лестные слова ему. У нас тоже был момент в первом тайме, чтобы уйти на перерыв при счёте 2:2, но Шамар не забил.

Мы продолжим работу, чтобы прибавлять. Мы хорошо доходили до финальной трети, но не хватало паса, мы мало навешивали и мало били по воротам. А «Локомотиву» и тренеру только комплименты», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.