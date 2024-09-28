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Деян Станкович объяснил причины поражения «Спартака» от «Локомотива»

Деян Станкович объяснил причины поражения «Спартака» от «Локомотива»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о причинах поражения своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Я согласен, что вы можете нас критиковать — это логично при поражениях. Мы принимаем то, что есть.

Согласен, что мы проигрывали в физике, в дуэлях. Мы хотели играть в свой футбол, контролировать мяч, но, повторюсь, мы мало били по воротам», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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