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Дмитрий Губерниев высказался о дерби «Локомотив» — «Спартак»

Дмитрий Губерниев высказался о дерби «Локомотив» — «Спартак»
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результат матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Ребята сверили, у кого класс выше. Выяснилось, что у Самошникова. Да и в целом «Локомотив» оставляет уже не на удивление приятное впечатление. А «Спартак» почему-то легко создаёт моменты только в Кубке. Если бы было два Барко — могли бы сыграть вничью. А в целом по «Спартаку» — больше попыток заработать пенальти, чем попыток что-то придумать.

Но это только один матч. Не удивлюсь, если «Спартак» ещё прибавит, до тройки призёров.
И «Локомотив» тоже — до чемпионства!!! Вперёд, «Локомотив» — с победой!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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