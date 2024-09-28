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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 21-го тура женской Суперлиги

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 21-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 21-го тура женской российской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались «Крылья Советов» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Металлург» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Наилей Хасановой из Нижнего Новгорода. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Россия - Суперлига (ж) . 21-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
1 : 2
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Коровкина – 12'     1:1 Пешкова – 16'     1:2 Гживиньска – 31'    

На 12-й минуте счёт в матче открыла нападающая «Зенита» Нелли Коровкина. Затем спустя четыре минуты ответный мяч «Крыльев Советов» забила полузащитница Анна Пешкова. Окончательный счёт в игре на 31-й минуте установила Габриэла Гживиньска — 2:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 47 очков за 21 матч. «Крылья Советов» располагаются на предпоследней, 12-й строчке, заработав 10 очков.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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