«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 21-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 21-го тура женской российской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались «Крылья Советов» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Металлург» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Наилей Хасановой из Нижнего Новгорода. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыла нападающая «Зенита» Нелли Коровкина. Затем спустя четыре минуты ответный мяч «Крыльев Советов» забила полузащитница Анна Пешкова. Окончательный счёт в игре на 31-й минуте установила Габриэла Гживиньска — 2:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 47 очков за 21 матч. «Крылья Советов» располагаются на предпоследней, 12-й строчке, заработав 10 очков.