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Мартинс: «Спартак» должен учиться на таких играх, как с «Локомотивом»

Мартинс: «Спартак» должен учиться на таких играх, как с «Локомотивом»
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Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Одним словом не получится описать эту игру. Мы должны учиться на таких играх, как сегодня. Надо учиться и выигрывать дальше.

Это дерби. В таких играх всегда так бывает. Не было задачи играть жёстче. В таких матчах всегда так. Мы должны не смотреть на таблицу, а фокусироваться на своей игре, играть на победу. После сезона уже посмотрим в таблицу», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на шестой строчке.

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