Мартинс: «Спартак» должен учиться на таких играх, как с «Локомотивом»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Одним словом не получится описать эту игру. Мы должны учиться на таких играх, как сегодня. Надо учиться и выигрывать дальше.

Это дерби. В таких играх всегда так бывает. Не было задачи играть жёстче. В таких матчах всегда так. Мы должны не смотреть на таблицу, а фокусироваться на своей игре, играть на победу. После сезона уже посмотрим в таблицу», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на шестой строчке.