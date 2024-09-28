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Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Никакой сверхнакачки не было, наоборот, надо было снять напряжения с ребят. Честь и хвала им. Команда играла сегодня сердцем. У ребят горели глаза, они бились, довольны результатом», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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