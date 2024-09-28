Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Никакой сверхнакачки не было, наоборот, надо было снять напряжения с ребят. Честь и хвала им. Команда играла сегодня сердцем. У ребят горели глаза, они бились, довольны результатом», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.