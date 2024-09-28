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Челси — Брайтон, результат матча 28 сентября 2024, счёт 4:2, АПЛ 2024/2025

Покер Палмера помог «Челси» победить «Брайтон» в матче 6-го тура АПЛ
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Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Челси» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом из Мерсисайда. «Челси» одержал победу со счётом 4:2.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Рюттер – 7'     1:1 Палмер – 21'     2:1 Палмер – 28'     3:1 Палмер – 31'     3:2 Балеба – 34'     4:2 Палмер – 41'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер. Затем на 21-й минуте ответный мяч «Челси» забил полузащитник Коул Палмер. Спустя семь минут снова отличился Палмер, реализовав 11-метровый удар. На 31-й минуте Палмер оформил хет-трик во встрече. Второй мяч гостей отыграл хавбек Карлос Балеба. На 41-й минуте Коул Палмер стал автором четвёртого мяча.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. «Брайтон» располагается на восьмой строчке, заработав девять очков.

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