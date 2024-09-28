Покер Палмера помог «Челси» победить «Брайтон» в матче 6-го тура АПЛ

Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Челси» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом из Мерсисайда. «Челси» одержал победу со счётом 4:2.
На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер. Затем на 21-й минуте ответный мяч «Челси» забил полузащитник Коул Палмер. Спустя семь минут снова отличился Палмер, реализовав 11-метровый удар. На 31-й минуте Палмер оформил хет-трик во встрече. Второй мяч гостей отыграл хавбек Карлос Балеба. На 41-й минуте Коул Палмер стал автором четвёртого мяча.
«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. «Брайтон» располагается на восьмой строчке, заработав девять очков.
- 28 сентября 2024
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