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«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 5-го тура Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе в Германии. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. «Лейпциг» одержал победу со счётом 4:0.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Шешко – 11'     2:0 Шешко – 15'     3:0 Опенда – 46'     4:0 Симонс – 57'    

На 11-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко, которому ассистировал Луа Опенда. На 15-й минуте Шешко оформил дубль. На 46-й минуте довёл счёт до разгромного Опенда. На 57-й минуте отличился игрок «РБ Лейпциг» Хави Симонс.

После этой победы «РБ Лейпциг» набрал 11 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» идёт 15-м с четырьмя очками.

Параллельно завершились ещё несколько встреч 5-го тура чемпионата Германии:

  • «Майнц» — «Хайденхайм» — 0:2;
  • «Вольфсбург» — «Штутгарт» — 2:2;
  • «Боруссия» М — «Унион» — 1:0.
Турнирная таблица Бундеслиги
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