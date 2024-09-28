«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 5-го тура Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе в Германии. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. «Лейпциг» одержал победу со счётом 4:0.

На 11-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко, которому ассистировал Луа Опенда. На 15-й минуте Шешко оформил дубль. На 46-й минуте довёл счёт до разгромного Опенда. На 57-й минуте отличился игрок «РБ Лейпциг» Хави Симонс.

После этой победы «РБ Лейпциг» набрал 11 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» идёт 15-м с четырьмя очками.

Параллельно завершились ещё несколько встреч 5-го тура чемпионата Германии: