«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура Бундеслиги

Завершился матч 5-го тура Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Аугсбург». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе в Германии. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. «Лейпциг» одержал победу со счётом 4:0.
На 11-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко, которому ассистировал Луа Опенда. На 15-й минуте Шешко оформил дубль. На 46-й минуте довёл счёт до разгромного Опенда. На 57-й минуте отличился игрок «РБ Лейпциг» Хави Симонс.
После этой победы «РБ Лейпциг» набрал 11 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» идёт 15-м с четырьмя очками.
Параллельно завершились ещё несколько встреч 5-го тура чемпионата Германии:
- «Майнц» — «Хайденхайм» — 0:2;
- «Вольфсбург» — «Штутгарт» — 2:2;
- «Боруссия» М — «Унион» — 1:0.